У Севастополі пролунали вибухи: окупанти перекрили рух транспорту Кримським мостом
У ніч на 15 травня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Росіяни заявили про роботу їхньої ППО, а пізніше перекрили рух транспорту Керченським мостом
Про це повідомив окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв.
"У Севастополі працює ППО. Усі служби приведені у стан бойової готовності", - написав він, додавши, що російські військові нібито ведуть роботу зі знищення повітряних цілей.
Згодом російська інформагенція ТАСС з посиланням на telegram-канал про оперативну ситуацію на підходах до мосту заявила, що рух транспорту тимчасово перекрили Кримським мостом.
О 2:35 Развожаєв написав. що за попередньою інформацією, російська ППО начебто збила кілька ракет над акваторією та в районі аеродрому "Бельбек".
"Усі міські служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальною службою Севастополя загасили спалах від осколків, що впали, в районі села Полюшка. Пошкодження цивільної інфраструктури на цей час не зафіксовано", - зазначив він.
- 13 травня близько 6 ранку декілька ракет атакували російську військову частину ППО на горі Ай-Петрі на півдні Криму. Повідомляють про ліквідацію командира в/ч.
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