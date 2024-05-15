У Севастополі пролунали вибухи: окупанти перекрили рух транспорту Кримським мостом

Про це повідомив окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв.

"У Севастополі працює ППО. Усі служби приведені у стан бойової готовності", - написав він, додавши, що російські військові нібито ведуть роботу зі знищення повітряних цілей.

Згодом російська інформагенція ТАСС з посиланням на telegram-канал про оперативну ситуацію на підходах до мосту заявила, що рух транспорту тимчасово перекрили Кримським мостом.

О 2:35 Развожаєв написав. що за попередньою інформацією, російська ППО начебто збила кілька ракет над акваторією та в районі аеродрому "Бельбек".

"Усі міські служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальною службою Севастополя загасили спалах від осколків, що впали, в районі села Полюшка. Пошкодження цивільної інфраструктури на цей час не зафіксовано", - зазначив він.