У Криму ракетами атакували військову частину ППО на горі Ай-Петрі, ліквідовано командира, - ЗМІ
13 травня близько 6 ранку декілька ракет атакували російську військову частину ППО на горі Ай-Петрі на півдні Криму. Повідомляють про ліквідацію командира в/ч
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Крымский ветер" і російський канал ASTRA.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено територію в/ч 85683, ліквідовано командира Олександра Кулакова і ще одного окупанта. Кажуть, що є поранені, їх кількість поки невідома.
Попередньо, атака була здійснена ракетами Storm Shadow, пише ASTRA.
Радари Південного берега – найбільш відомий військовий об’єкт Великої Ялти (координати 44.481491, 34.033617).
До окупації Криму тут знаходився український радіочастотний батальйон, 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України, де знаходились радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" і "Граница-М", а також українські 36ДС-6.
"Окупанти сформували тут підрозділ 3-го радіочастотного полку ПКС РФ. Чи розмістили вони там нове радіолокаційне обладнання – невідомо, але і старого хватає, щоб контролювати небо над Кримом і над морем навколо нього", - пише "Крымский ветер".
3-й радіотехнічний полк — військове формування в складі радіотехнічних військ ВКС РФ. Сформований в 2014 році після анексії Криму Російської Федерації на базі . Штаб знаходиться в місті Севастополь.
Фото: https://t.me/Crimeanwind
- Ввечері неділі, 12 травня, у тимчасово окупованому Криму заявили про збиття безпілотника в районі Сімферополя.
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