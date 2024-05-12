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Війна з Росією: хроніка
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В окупованому Криму заявили про збиття БПЛА поблизу Сімферополя

12 травня, 2024 неділя
18:11
Війна з Росією Чорне море, Крим
Зміст

Ввечері неділі, 12 травня, у тимчасово окупованому Криму заявили про збиття безпілотника в районі Сімферополя

Про це у Telegram написав кримський гауляйтер Сергій Аксьонов. 

Він заявив про нібито роботу протиповітряної оборони та зазначив, що руйнувань і постраждалих немає.

"У районі Сімферополя силами ППО збито ворожий БПЛА. Руйнувань та постраждалих немає. Прошу зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації", - написав він.

  • 10 травня партизани з руху спротиву "Атеш" анонсували початок "справжнього літнього сезону" для росіян у тимчасово окупованому Криму.
  • 10 травня партизани "Атеш" розвідали велику нафтобазу та стоянку техніки росіян у тимчасово окупованому Криму.
Теги:
Україна
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
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