В окупованому Криму заявили про збиття БПЛА поблизу Сімферополя

Про це у Telegram написав кримський гауляйтер Сергій Аксьонов.

Він заявив про нібито роботу протиповітряної оборони та зазначив, що руйнувань і постраждалих немає.

"У районі Сімферополя силами ППО збито ворожий БПЛА. Руйнувань та постраждалих немає. Прошу зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації", - написав він.