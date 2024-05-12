В окупованому Криму заявили про збиття БПЛА поблизу Сімферополя
Ввечері неділі, 12 травня, у тимчасово окупованому Криму заявили про збиття безпілотника в районі Сімферополя
Про це у Telegram написав кримський гауляйтер Сергій Аксьонов.
Він заявив про нібито роботу протиповітряної оборони та зазначив, що руйнувань і постраждалих немає.
"У районі Сімферополя силами ППО збито ворожий БПЛА. Руйнувань та постраждалих немає. Прошу зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації", - написав він.
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- 10 травня партизани "Атеш" розвідали велику нафтобазу та стоянку техніки росіян у тимчасово окупованому Криму.
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