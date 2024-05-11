"Нова ціль для удару": партизани "Атеш" розвідали велику нафтобазу окупантів неподалік Сімферополя
У п'ятницю, 10 травня, партизани з руху спротиву "Атеш" розвідали велику нафтобазу та стоянку техніки росіян у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
Агенти розвідали нафтобазу та стоянку військової техніки росіян у Гвардійському Сімферопольського району.
"Техніки стало зовсім мало. Можемо бачити машини зв'язку, техніку перевезення нафтопродуктів та КАМАЗи для перевезення особового складу. Уся територія охороняється, ходять патрулі, але не особливо уважні до навколишнього середовища. Нафтобаза повністю ціла, що дає нову мету для майбутнього поразки", - пишуть партизани.
Об'єкт розташований за координатами: 45.1170354, 34.0307767; 45.1170354, 34.0307767.
"Проблеми з паливом та технікою в окупантів відчутно помітні як на півострові, так і на інших окупованих територіях. Особливо, коли практично кожен день, СОУ (Сили оборони України) вражають НПЗ навіть у віддалених куточках Росії", - йдеться у повідомленні "Атеш".
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