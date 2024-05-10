Окупанти продовжують переміщувати Керченським мостом важку броньовану техніку, - "Інформаційний спротив"
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Керченський міст залишається основним логістичним транзитним вузлом із забезпечення російської південної окупаційної групи військ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Керченський міст - це незаконна забудова і її треба знищувати. Не знаю, звідки аналітичні групи зробили висновки, що Керченський міст не використовується для перевезення військових вантажів, техніки й боєприпасів. Є поняття, як матеріально-технічне забезпечення. Це комплекс матеріальних засобів, які використовуються для забезпечення військ, починаючи з механізованої компоненти - це танки, ББМ, артилерія, боєприпаси. Якщо ми бачимо, що мостом проїжджає пасажирський вагон, то це не означає, що там цивільні, а не особовий склад для ротації", - пояснив Коваленко.
За словами військового оглядача, Керченський міст залишається основним логістичним транзитним вузлом із забезпечення російської південної окупаційної групи військ.
"Паливно-мастильні матеріали, які перевозять цистернами Керченським мостом, - це не для того, щоб потім по Криму розвозити молоко споживачам, ні. Паливно-мастильні матеріали везуть для того, щоб заправляти російські танки та бойові броньовані машини. Чомусь аналітичні групи використовують супутникові знімки з великої відстані, які не деталізовані. Але Кримські моніторингові групи постійно фіксують, як через Керченський міст перевозять не тільки паливно-мастильні матеріали, а саме техніку - гаубиці, бойові броньовані машини, танки Т-62", - наголосив Коваленко.
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