Росія припинила використовувати Кримський міст для забезпечення військ, - The Independent

Про це повідомляють аналітики The Independent і Molfar.

Аналіз супутникових знімків показує, що на Керченському мосту практично відсутній рух транспорту. Аналітики вважають, що міст більше не є ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ.

Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar, які були проаналізовані Molfar і надіслані The Independent, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.

У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального.

У березні чи квітні, за словами аналітиків, на мосту не було жодного руху російських військових.

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Використання мосту Росією значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою безпілотників і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно, зазначається в аналізі.

Рішення припинити використання Керченського мосту для доукомплектування російських військ пов’язане зі сплеском вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області, заявив The Independent генеральний директор Molfar Артем Старосєк.

Він вважає, що Києву слід зосередити увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб з’єднати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією. Нову залізничну лінію, яка йде від Акімівки в Мелітополі та тягнеться до Бердянська та Маріуполя, перш ніж досягти Ростова в Росії, ймовірно, використовуватимуть російські війська для нового наступу.

Лінія, яка включає 63 км нових колій і близько 140 км відновлених, була випробувана з її першим вантажним поїздом у березні, зазначає Molfar. Очікується, що це буде завершено до кінця року, а повна мережа з’єднає інші райони окупованої Донеччини.

Старосєк припустив, що Україна могла б отримати вигоду, орієнтуючись на ці наземні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на Кримський міст.

"Саме ці шляхи наразі становлять більш серйозну загрозу, ніж непрацююча залізнична колія Кримського мосту. Західна допомога також повинна надаватися таким чином, щоб вона могла задовольнити потребу України в цільових активних точках постачання російських боєприпасів", – сказав він.