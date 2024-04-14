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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Керченський міст можна зруйнувати подвійним ударом Storm Shadow з F-16 та морських дронів. Подробиці й інфографіка від The Sun
Інфографіка

Керченський міст можна зруйнувати подвійним ударом Storm Shadow з F-16 та морських дронів. Подробиці й інфографіка від The Sun

14 квітня, 2024 неділя
17:38
Війна з Росією Кримський міст

Старший науковий співробітник Інституту Гудзона та директор Центру оборонних концепцій і технологій (Британія) Браян Кларк описав, яким чином Україна може знищити Кримський міст

Його детальне пояснення наводить лондонський таблоїд The Sun в матеріалі, що вийшов 13 квітня 2024 року.

"Найкраще захищений міст у світі" може бути зруйнований за допомогою "багатосторонньої" атаки з повітря та моря у стилі Великого вибуху," - заявив Кларк.

За словами експерта, ракети Storm Shadow можна використати для ураження надводної конструкції мосту, тоді як доправлена морськими безпілотниками вибухівка може зруйнувати опори.

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Для прицільно удару Storm Shadow українським літакам слід буде наблизитися до Кримського мосту, оскільки ці ракети запускаються з відстані 200 миль до цілі, наголосив Кларк. 

Як Україна може знести Кримський міст

Як зруйнувати Кримський міст

Інфографіка The Sun / Переклад Еспресо

"Але є заковика. F-16 ще не сумісні з Storm Shadows", - наголосив Браян Кларк.

Тож F-16, можливо, доведеться зарядити схожими боєприпасами з GPS-наведенням.

Завдання для морських дронів чи одного великого безпілотного апарату експерт теж не вважає недостяжним.

"Щоб зруйнувати фундамент мосту, знадобиться великий безпілотний корабель, як-от модифікована баржа з дистанційним керуванням або малий контейнеровоз. Україна могла б загнати його в фундамент мосту і підірвати. Росія спробувала б це зупинити, але зупинити таке велике судно було б важко", - пояснив Браян Кларк.

Теги:
Крим
Інфографіка
ЗСУ
Керченський міст
F-16
Військові новини
Кримський міст
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