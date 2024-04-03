Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ГУР готує черговий удар по Кримському мосту, його руйнація "неминуча", - The Guardian

ГУР готує черговий удар по Кримському мосту, його руйнація "неминуча", - The Guardian

3 квітня, 2024 середа
11:45
Війна з Росією

Головне управління розвідки України заявило, що руйнація Кримського моста "неминуча", черговий удар по ньому може відбутися в першій половині 2024 року

Про це пише The Guardian, посилаючись на джерела в ГУР. 

Високопоставлені представники ГУР вказують, що відбувається підготовка до третьої спроби підриву моста і стверджують, що його руйнування "неминуче". Видання вказує, що невідомо, як розгортатиметься українська атака, втім, "є серйозні сумніви щодо того, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної та очевидної цілі", враховуючи те, що Росія вживає заходів для захисту моста. 

Читайте також: Росіяни перекинули нові системи ППО для захисту Кримського моста, - "Атеш"

Один з посадовців сказав в інтерв'ю The Guardian, що ГУР вважає, що може вивести міст з ладу найближчим часом. 

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", - сказав він, додавши, що очільник ГУР Кирило Буданов вже має "більшість засобів для досягнення цієї мети". 

Читайте також: Коли Україна знищить Кримський міст: історія створення та прогнози ліквідації

"Якби міст був назавжди виведений з ладу, Москва була б змушена перевозити військові вантажі автомобільним транспортом через окупований південь України. Маршрут пролягав би через Херсонську та Запорізьку області, які Росія частково захопила навесні 2022 року. Українські урядовці вважають, що це суттєво обмежить здатність Кремля здійснювати наступальні операції в той час, коли його сухопутні війська просуваються вперед", - пише видання. 

За словами посадовців, західна зброя дозволила б Україні швидше зруйнувати міст, але іноземні політики, зокрема німецький канцлер Шольц, вважають, що надання ракетних систем дальньої дії може призвести до "небезпечної ескалації". 

Читайте також: Військовий експерт припустив, скільки ракет необхідно для знищення Кримського мосту 

Видання нагадує, що Кримський міст має символічне значення як для України, так і для Росії. Для Києва він є символом незаконної анексії Криму і його руйнування "зміцнило б українську кампанію зі звільнення Криму і підняло б бойовий дух на полі бою і поза ним". Водночас для Путіна міст є нагадуванням про те, що він вважає одним зі своїх найбільших політичних досягнень: "повернення" півострова до складу Росії у 2014 році з залученням російських військ під прикриттям і фіктивного референдуму.

Теги:
Україна
Росія
Крим
Анексія Криму
окуповані території
ГУР
Чорне море
Читайте також:
льон
2 квітня, 2024 вiвторок
Насіння льону: Чим корисне, як його правильно їсти і кому не варто
Кейт Міддлтон
2 квітня, 2024 вiвторок
Кейт Міддлтон довелося оголосити про рак через загрозу витоку інформації, - Кенсінгтонський палац
На фото: Олександр Скічко
2 квітня, 2024 вiвторок
Дружина шоумена й ексчиновника Скічка зізналася, що він живе на дві країни
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.1
    Купівля 39.1
    Продаж 39.59
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 квітня
12:18
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Південна Корея зупинила судно, що прямувала з КНДР до Росії
12:06
На фото: "Вірші з бійниці" Максима Кривцова
Збірка загиблого на війні поета Максима Кривцова очолила топ продажів книгарні "Сенс"
12:06
Оновлено
Київ
У Києві третій день поспіль фіксують метеорологічні рекорди
12:03
Латвія
Підтримка ЗСУ і відбудова: Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн
11:55
Електроенергія
В Укренерго розповіли, завдяки чому утримують баланс енергосистеми після обстрілів РФ
11:53
ЗСУ оборона Києва
NYTimes: Оборонна промисловість України зростає, але чи достатньо швидко?
11:53
OPINION
Богдан Буткевич
Чому Зеленський майже рік не підписував закон про мобілізацію з 25 років?
11:45
Огляд
Карта. НПЗ Росії_0204
Карта бойових дій за період 27 березня – 3 квітня: березневі рекорди ЗСУ та загроза для Часового Яру
11:43
дощ у Львові погода
Похолодання й навіть мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 4 квітня
11:34
відключення електроенергії
В Україні через негоду знеструмлено 337 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 3 квітня
11:22
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Концентрація сил ворога навколо Часового Яру не є такою великою, як свого часу біля Авдіївки, - Згурець
11:20
На фото: Cкульптор Олександр Лідаговський
Український скульптор Олександр Лідаговський став членом Королівського товариства британських художників
11:19
Ракетний удар по Сумщині 3 квітня
Росіяни вранці вдарили по Сумщині: загинула людина, поранено 4-річну дитину та її батька
11:18
Огляд
міжнародний огляд
Україна готується до наступу РФ, ГУР грозить знищити Кримський міст, а у США досі сперечаються через допомогу Києву. Акценти світових ЗМІ 3 квітня
11:11
окупанти, орки
Голова Запорізької облради про ситуацію на ТОТ: "Радянщина в найгіршому її прояві"
11:10
Ентоні Блінкен
Блінкен вважає, що за згоди всіх учасників G20 участь Путіна у саміті можлива
10:55
Оновлено
Тайвань, землетрус
На Тайвані стався найпотужніший землетрус за останні 25 років: кількість загиблих зросла до 7
10:51
Оновлено
Київ
Якість повітря в Києві нормалізувалася
10:46
Булінг
В Україні діють Telegram-канали, які заробляють на дитячому булінгу, - NGL.media
10:32
СБУ затримала брата і сестру, які планували диверсію на залізниці під час руху вантажного ешелону ЗСУ
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 квітня: скільки коштують долар та євро
10:24
Шеннен Догерті
Хвора на рак зірка "Беверлі-Гіллз" і "Зачарованих" Шеннен Догерті продає майно, бо не сподівається на одужання
10:17
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2603
У бригаді "Рубіж" назвали мету ворога на Бахмутському напрямку та місця зосередження зусиль і спроб наступу
10:09
білорусь та Україна
У Повітряних силах припустили можливість авіаударів по Україні з Білорусі
10:03
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Навколо Тайваню зафіксували 30 літаків армії Китаю
10:01
OPINION
Ірина Геращенко
Про тишу на контрасті, або Два роки по тому...
09:51
Філіппіни, ВМС
Японія, США, Австралія та Філіппіни проведуть спільні військові навчання в морі
09:30
корабель рф
Партизани розвідали кораблі Чорноморського флоту РФ в Новоросійську
09:26
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Вихід на пускові рубежі впродовж 3 годин: Гуменюк назвала кількість ракетоносіїв і ракет РФ у Чорному морі
09:23
Ріші Сунак
Загибель гуманітарних працівників у Газі: прем'єр Британії вимагає від Ізраїлю ретельного розслідування
09:14
ЗСУ, мобілізація
Зменшення призовного віку допоможе українській армії, проте Україні потрібна зброя від Заходу, - ISW
08:35
діти, війна з Росією
В Україні внаслідок російської агресії загинули щонайменше 538 дітей, 1280 отримали поранення
08:33
Ексклюзив
медуза
У Бердянську окупанти обговорюють можливість їсти медуз, ЖКГ міста у занепаді, туристів немає, - заступник голови райради Дудукалов
08:16
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Удар по консульству Ірану в Сирії: США заявили про свою непричетність до атаки
08:15
Місяць
Білий дім доручив NASA створити єдиний стандарт часу для Місяця, - Reuters
08:06
OPINION
Віталій Шабунін
Татаров рятуватиме свого Шила
07:51
Джо Байден
Трамп і Байден перемогли на праймериз своїх партій у ще чотирьох штатах
07:44
Інфографіка
За добу війни в Україні російська армія втратила 710 військових, 30 артсистем і 11 танків
07:42
Обстріл Куп'янського району 2 квітня
Росіяни обстріляли село на Харківщині: вбили 11-річного хлопчика та його батька
07:32
обстріл, ППО
Уночі РФ запустила по Україні 4 "шахеди": українська ППО знищила їх усі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV