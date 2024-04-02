Росіяни перекинули нові системи ППО для захисту Кримського моста, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" продовжують спостерігати за Кримським мостом: окупанти перекинули нові системи ППО для його захисту
Про це повідомив рух спротиву "Атеш".
Агенти руху зафіксували перекидання засобів ППО для захисту мосту. Йдеться про комплекси С-300 і ЗРК "Панцир-С1".
"Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані на зміцнення повітряного захисту мосту на шкоду захисту російських міст", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за інформацією агентів руху, росіяни використовують для транспортування військових вантажів цивільні судна.
"Ми також відзначаємо скорочення руху військових кораблів ВМФ РФ", - додали партизани.
- 2 квітня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, частина жителів залишилася без світла. Згодом стало відомо, що це стало наслідком підриву електропідстанції українськими розвідниками.
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