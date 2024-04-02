В окупованому Севастополі прогриміли вибухи та зникла електрика
У ніч проти вівторка, 2 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Частина жителів скаржиться, що залишилася без світла
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За словами очевидців, у місті було чутно два вибухи. Після цього у районі зникло світло.
"Щось двічі гучно бахнуло в районі 02:05! У районі зникло освітлення та світло", - повідомило джерело.
Пізніше місцеві канали повідомили про відсутність електрики у низці районів Севастополя. Мешканці у соцмережах пишуть, що причиною часткового блекауту у місті стала аварія на підстанції.
- 28 березня у море в районі Севастополя впав російський військовий літак, пілот катапультувався – імовірно спрацювало ППО РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.91 Купівля 38.91Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе