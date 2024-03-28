У море біля Севастополя впав військовий літак: пілот катапультувався
У море в районі Севастополя впав російський військовий літак, пілот катапультувався – імовірно спрацювало ППО РФ
Про це повідомив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
"Військовий літак впав у море поблизу Севастополя. Громадянські об'єкти не постраждали. Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує", — йдеться у повідомленні.
Раніше про палаючий літак повідомили ЗМІ з посиланням на місцевих мешканців та телеграм-канали.
"Вибух пролунав близько 18:00 за місцевим часом. Після цього в мережі стали з'являтися відео з нібито збитим літаком і льотчиком, що катапультується", - пишуть "Крим. Реалії".
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ припустив, що літак помилково могла збити російська ППО.
Російські медіа припускають, що впав винищувач Су-27.
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