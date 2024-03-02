Кримський міст є першочерговою стратегічною ціллю для знищення, - британський полковник Грант
Полковник Великої Британії у відставці Глен Грант зауважив, що знищення Кримського мосту значно послабить можливості російських окупантів на лінії фронту
Про це він розповів у етері Еспресо
"Безумовно, першочерговою ціллю стратегічного значення є Кримський міст. Його руйнування порушило б транспортне сполучення з Кримом, змусивши Росію покладатися на морські або сухопутні шляхи, що створює логістичні проблеми. Крім того, будь-які затримки через пошкодження залізничних мостів ще більше ускладнять пересування росіян", - пояснив Грант
За словами Гранта, операції в тилу вимагають також активних дій безпосередньо на лінії фронту. Лише за таких умов це може дати позитивний ефект
"Хоча асиметричні дії можуть бути ефективними, особливо для зриву операцій противника, я скептично ставлюся до їхнього безпосереднього впливу на лінію фронту проти повних ресурсів і можливостей Росії. Асиметричні дії часто вимагають ракет більшої дальності й більшої кількості морських безпілотників, які можуть бути важкодоступними. Асиметричні дії справді мають силу лише тоді, коли вони безпосередньо пов'язані з операціями на передовій. Просто націленість на тил може не дати бажаного впливу на фронті, якщо вони не будуть виконані зі стратегічною винахідливістю", - додав він.
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