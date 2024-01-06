Окупанти активно посилюють оборону Кримського мосту, - Гуменюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Кримський міст - конструкція, яка має особливу долю. Очевидно, що його існування з кожним днем скорочується. Окупанти цей міст дуже активно намагаються приховати задимленням під час повітряної небезпеки. Такі дії є частиною їхньої протиповітряної оборони. Крім того, вони продовжують облаштовувати бонові загородження. Таким чином вони намагаються зменшити ризики для цієї конструкції", - розповіла Гуменюк.

За словами Гуменюк, Сили оборони продовжують бойову роботу для пошуку ефективних способів впливу на окупантів в Криму

"Окупанти чітко розуміють, що Кримському мосту існує загроза не тільки з повітря, а й з моря. До того ж ймовірність ураження не менша, аніж з повітря. Оскільки неодноразово міст був атакований саме з моря. З нашого ж боку продовжується бойова робота і підбір максимально ефективних способів впливу на ситуацію", - додала вона.