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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти активно посилюють оборону Кримського мосту, - Гуменюк
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Окупанти активно посилюють оборону Кримського мосту, - Гуменюк

6 січня, 2024 субота
11:03
Війна з Росією кримський міст

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що окупанти активно намагаються захисти Кримський міст від атак з повітря та моря

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Кримський міст - конструкція, яка має особливу долю. Очевидно, що його існування з кожним днем скорочується. Окупанти цей міст дуже активно намагаються приховати задимленням під час повітряної небезпеки. Такі дії є частиною їхньої протиповітряної оборони. Крім того, вони продовжують облаштовувати бонові загородження. Таким чином вони намагаються зменшити ризики для цієї конструкції", - розповіла Гуменюк.

За словами Гуменюк, Сили оборони продовжують бойову роботу для пошуку ефективних способів впливу на окупантів в Криму

"Окупанти чітко розуміють, що Кримському мосту існує загроза не тільки з повітря, а й з моря. До того ж ймовірність ураження не менша, аніж з повітря. Оскільки неодноразово міст був атакований саме з моря. З нашого ж боку продовжується бойова робота і підбір максимально ефективних способів впливу на ситуацію", - додала вона.

  • Нагадаємо, увечері 4 січня в російському Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Представники влади й окупанти повідомили про атаку ракет і безпілотників та начебто успішну роботу ППО.
  • Згодом стало відомо, що українські військові вдарили по російському складу боєприпасів у Криму.
Україна
Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Кримський міст
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