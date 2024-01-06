Окупанти активно посилюють оборону Кримського мосту, - Гуменюк
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що окупанти активно намагаються захисти Кримський міст від атак з повітря та моря
Про це вона розповіла в етері Еспресо
"Кримський міст - конструкція, яка має особливу долю. Очевидно, що його існування з кожним днем скорочується. Окупанти цей міст дуже активно намагаються приховати задимленням під час повітряної небезпеки. Такі дії є частиною їхньої протиповітряної оборони. Крім того, вони продовжують облаштовувати бонові загородження. Таким чином вони намагаються зменшити ризики для цієї конструкції", - розповіла Гуменюк.
За словами Гуменюк, Сили оборони продовжують бойову роботу для пошуку ефективних способів впливу на окупантів в Криму
"Окупанти чітко розуміють, що Кримському мосту існує загроза не тільки з повітря, а й з моря. До того ж ймовірність ураження не менша, аніж з повітря. Оскільки неодноразово міст був атакований саме з моря. З нашого ж боку продовжується бойова робота і підбір максимально ефективних способів впливу на ситуацію", - додала вона.
- Нагадаємо, увечері 4 січня в російському Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Представники влади й окупанти повідомили про атаку ракет і безпілотників та начебто успішну роботу ППО.
- Згодом стало відомо, що українські військові вдарили по російському складу боєприпасів у Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.12
- EUR Купівля 41.85Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе