ЗСУ підтвердили, що 4 січня вразили російський склад боєприпасів у Криму
Українські військові вдарили по російському складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомили в телеграм-каналі СтратКому ЗСУ.
Українські війська вразили склад боєприпасів у Первомайському.
"Вдень 4 січня підтверджено враження Збройними силами України складів боєприпасів поблизу с.Первомайське в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
4 січня в тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи в Севастополі та Євпаторії. У ЗСУ підтвердили прильоти, міноборони РФ написали про збиття 10 ракет.
"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що в місті нібито працювала російська протиповітряна оборона і "збито кілька цілей" та зафіксовано падіння осколків.
Атаку на тимчасово окупований Крим та влучання у військові об'єкти опосередковано підтвердив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Він зазначив, що 2 січня міністерство брехні РФ відзвітувало про ураження російськими ракетами "бункера із заступником головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ".
"Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4 січня і вкотре дякую пілотам Повітряних сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", - наголосив генерал.
Також агенти партизанського руху "Атеш" провели дорозвідку військової частини зв'язку поблизу Євпаторії, по якій було завдано ракетний удар.
"Агенти повідомляють таку інформацію: було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова. Мінус РЛС", - йдеться в повідомленні.
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