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ЗСУ підтвердили, що 4 січня вразили російський склад боєприпасів у Криму

5 січня, 2024 п'ятниця
18:20
Війна з Росією Чорне море, Крим

Українські військові вдарили по російському складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомили в телеграм-каналі СтратКому ЗСУ.

Українські війська вразили склад боєприпасів у Первомайському.

"Вдень 4 січня підтверджено враження Збройними силами України складів боєприпасів поблизу с.Первомайське в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Що передувало

4 січня в тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи в Севастополі та Євпаторії. У ЗСУ підтвердили прильоти, міноборони РФ написали про збиття 10 ракет.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що в місті нібито працювала російська протиповітряна оборона і "збито кілька цілей" та зафіксовано падіння осколків.

Атаку на тимчасово окупований Крим та влучання у військові об'єкти опосередковано підтвердив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зазначив, що 2 січня міністерство брехні РФ відзвітувало про ураження російськими ракетами "бункера із заступником головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ".

"Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4 січня і вкотре дякую  пілотам Повітряних сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", - наголосив генерал.

Також агенти партизанського руху "Атеш" провели дорозвідку військової частини зв'язку поблизу Євпаторії, по якій було завдано ракетний удар.

"Агенти повідомляють таку інформацію: було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова. Мінус РЛС", - йдеться в повідомленні.

Україна
Росія
Крим
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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