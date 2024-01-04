В окупованому Криму пролунали вибухи: у ЗСУ підтверджують влучання у військові об'єкти

Про обстріл тимчасово окупованого Криму повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, в місті нібито працює російська протиповітряна оборона і "вже збито кілька повітряних цілей" та зафіксовано падіння осколків. "На Глухова влучив осколок у будинок. Попередньо один постраждалий. Частина осколків від повітряних цілей упала в районі вулиці Мостової, на Північній стороні, в районі Монастирського шосе і Федюхиних висот".

Развожаєв запевняє, що постраждала одна людина і немає суттєвих руйнувань.

Телеграм-канали пишуть, що одну українську ракету начебто збили, а друга влучила у військову частину (КП зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі. За словами очевидців, зараз туди поїхали швидкі та пожежники.

Міноборони РФ заявило, що близько 17:20 за московським часом "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах" у Криму. Зокрема, нібито знищено 10 ракет над півостровом.

Також повідомляють про вибухи в Євпаторії. Очевидці стверджують, що перед вибухом вони чули та бачили ракету.

"Крымский ветер" з посиланням на очевидців повідомляє про приліт у військову частину ППО поруч із Затишним під Євпаторією (Сакський район). Зараз туди їдуть машини швидкої допомоги.

Атаку на тимчасово окупований Крим та влучання у військові об'єкти опосередковано підтвердив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він відзначив, що 2 січня міністерство брехні РФ відзвітувало про ураження російськими ракетами "бункера із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ".

"Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", - наголосив генерал.

Також телеграм-канал Стратком ЗСУ підтверджує ураження військового об'єкту РФ у Криму.

"Сьогодні близько 15:00 ЗСУ уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Слава ЗСУ!", - йдеться у дописі.