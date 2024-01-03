У Севастополі пролунали вибухи: росіяни заявили про збиття ракети над морем
Майже опівночі 3 січня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна місцева влада заявила, що над акваторією Чорного моря збили ракету
Про це повідомляє окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв.
"За попередньою інформацією, над акваторією збито ракету. За інформацією від рятувальної служби Севастополя, жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано", - написав він, додавши, що російські оперативні служби продовжують контроль за обстановкою в окупованому місті.
Від вибуху затремтіли шибки у вікнах домівок, передає кореспондент проєкту "Радіо свободи" "Крим.Реалії".
Місцевий телеграм-канал "Крымский ветер" інформує, що було чутно два потужних вибухи, після яких над Севастополем почали підійматися два стовпи диму.
Фото: https://t.me/Crimeanwind
- У ніч на 28 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, працювала ППО. Окупанти перекривали Кримський міст.
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