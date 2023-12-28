Вибухи у Севастополі: окупанти перекривали Кримський міст

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв у Telegram

За інформацією Развозжаєва, система ППО спрацювала над морем у Севастополі.

Окупанти заявляють, що знищено один безпілотник. Пошкоджень інфраструктури нібито немає.

О 00.34 окупанти повідомили про перекриття Кримського мосту. О 00.53 рух мостом відновили.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про два вибухи в районі Красноперекопська та ще два вибухи у самому Севастополі.