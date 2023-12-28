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Вибухи у Севастополі: окупанти перекривали Кримський міст

28 грудня, 2023 четвер
02:18
Війна з Росією Кримський міст

У ніч на 28 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, працювала ППО. Окупанти перекривали Кримський міст

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв у Telegram

За інформацією Развозжаєва, система ППО спрацювала над морем у Севастополі.

Окупанти заявляють, що знищено один безпілотник. Пошкоджень інфраструктури нібито немає.

О 00.34 окупанти повідомили про перекриття Кримського мосту. О 00.53 рух мостом відновили.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про два вибухи в районі Красноперекопська та ще два вибухи у самому Севастополі.

  • Нагадаємо, уночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". 

Крим
ППО
безпілотник
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