Вибухи у Севастополі: окупанти перекривали Кримський міст
У ніч на 28 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, працювала ППО. Окупанти перекривали Кримський міст
Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв у Telegram
За інформацією Развозжаєва, система ППО спрацювала над морем у Севастополі.
Окупанти заявляють, що знищено один безпілотник. Пошкоджень інфраструктури нібито немає.
О 00.34 окупанти повідомили про перекриття Кримського мосту. О 00.53 рух мостом відновили.
Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про два вибухи в районі Красноперекопська та ще два вибухи у самому Севастополі.
- Нагадаємо, уночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".
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