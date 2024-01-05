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Оновлено

У Бєлгороді й окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни повідомили про роботу ППО

5 січня, 2024 п'ятниця
00:27
Війна з Росією Бєлгород

Увечері 4 січня в російському Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Представники влади й окупанти повідомили про атаку ракет і безпілотників та начебто успішну роботу ППО

Про "припинення спроби атаки київського режиму" в перші хвилини  5 січня повідомило в телеграм-каналі міністерство оборони РФ. 

Російське міністерство відзвітувало про нібито успішно відбиту атаку "із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу". За його версією,  засоби ППО знищили та перехопили 36 українських безпілотних літальних апаратів над територією Криму й один БПЛА над територією Краснодарського краю.

Ситуація в Бєлгороді й області

Про ситуацію на Бєлгородщині повідомив у телеграм-каналі губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

О 22:40 (за київським часом) він заявив про оголошення повітряної тривоги та закликав ховатись у безпечні місця. Згодом додав, що в районі Бєлгорода працювала ППО. За його словами, в регіоні начебто було збито 10 повітряних цілей. Поранено двох людей. Є пошкодження.

Міноборони Росії у коментарях росЗМІ повідомило, що ППО знищила над Білгородською областю 10 ракет РСЗВ "Вільха". Телеграм-канал Brief зазначив, що мешканці Бєлгорода публікують фото наслідків нового удару по місту: вирва утворилася просто у дворі житлового будинку.

"Один зі снарядів ЗСУ прилетів просто у житловий двір у передмісті Бєлгорода. Від вибуху перекинувся автомобіль. У квартирах городян посікло вікна. Про постраждалих не повідомляється", - йдеться у дописі.

Згодом місцеві телеграм-канали оприлюднили момент прильоту, за їхніми словами, "снаряду ЗСУ".

Вибухи в Криму: гучно було в Саках і Євпаторії

Представник окупаційної влади Сак у Криму, Олександр Овдієнко, заявив про атаку побережжя Сак і Євпаторії та начебто роботу ППО по повітряних об'єктах.

Про вибухи та роботу ППО у західному Криму повідомляють і місцеві телеграм-канали. Також вони інформують про "бавовну" в районі Кримського моста та Новоросійська. Всюди чути звуки пострілів, імовірно це ППО.

Також окупанти на годину перекривали рух по Кримському мосту. Близько півночі рух мостом відновили.

  • Ввечері 2 січня росіяни заявили про нібито збиття 9 повітряних цілей над Бєлгородським районом і Бєлгородом.
  • Вдень 4 січня у тимчасово окупованому Криму повідомляли про вибухи в Севастополі та Євпаторії: у ЗСУ підтвердили прильоти
Крим
ППО
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