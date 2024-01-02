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Війна з Росією: хроніка
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Російська влада заявила про збиття 9 повітряних цілей над Бєлгородом і районом

2 січня, 2024 вiвторок
22:59
Війна з Росією Бєлгород обстріл

Ввечері вівторка, 2 січня, росіяни заявили про нібито збиття 9 повітряних цілей над Бєлгородським районом і Бєлгородом

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

О 21:32 росіяни заявили про ракетну небезпеку на Бєлгородщині. Повідомлення про нібито роботу ППО над Бєлгородом та районом з'явились вже після 22:00.

"Збито 9 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки. У місті є пошкодження у приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Білгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про постраждалих - немає.

  • Вдень 30 грудня в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито загинули 24 людини, а отримали поранення 108 осіб. Спецслужби України повідомили ЗМІ, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах у місті.
Світ
Росія
Військові новини
Бєлгород
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