Російська влада заявила про збиття 9 повітряних цілей над Бєлгородом і районом

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

О 21:32 росіяни заявили про ракетну небезпеку на Бєлгородщині. Повідомлення про нібито роботу ППО над Бєлгородом та районом з'явились вже після 22:00.

"Збито 9 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки. У місті є пошкодження у приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Білгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про постраждалих - немає.