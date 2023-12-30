У Бєлгороді заявляють про обстріл центру міста: нібито є загиблі та поранені
Вдень 30 грудня в центрі Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито є загиблі та поранені. Спецслужби України повідомили ЗМІ, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді
Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Він заявив, що нібито ЗСУ обстріляли центр Бєлгорода та влучили у житловий сектор. За його попередньою інформацією, є двоє загиблих дітей та постраждалі.
"У місті запущено сирену ракетної небезпеки. Усі жителі мають спуститися в укриття. Небезпека зберігається", - написав Гладков.
Місцеві телеграм-канали публікують відео та фото, на яких видно пожежі, дим та руйнування інфраструктури.
Суспільне поінформувало, що джерело у спецслужбах підтвердило, що Сили оборони вдарили по військових об'єктах в російському Бєлгороді. Там уточнили, що це відповідь на російські атаки по Україні.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Відомо про понад 100 поранених та 39 загиблих.
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