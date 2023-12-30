У Бєлгороді заявляють про обстріл центру міста: нібито є загиблі та поранені

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Він заявив, що нібито ЗСУ обстріляли центр Бєлгорода та влучили у житловий сектор. За його попередньою інформацією, є двоє загиблих дітей та постраждалі.

"У місті запущено сирену ракетної небезпеки. Усі жителі мають спуститися в укриття. Небезпека зберігається", - написав Гладков.

Місцеві телеграм-канали публікують відео та фото, на яких видно пожежі, дим та руйнування інфраструктури.

Суспільне поінформувало, що джерело у спецслужбах підтвердило, що Сили оборони вдарили по військових об'єктах в російському Бєлгороді. Там уточнили, що це відповідь на російські атаки по Україні.