Ворог запустив кілька груп "шахедів": в Одесі уламками дрона пошкоджено багатоповерхівку
Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакують Україну з півдня та сходу. В Одесі уламками дрона пошкоджено багатоповерхівку
Про переміщення російських безпілотників повідомляє штаб Повітряних сил ЗСУ.
Атака зі сходу
Перше повідомлення про ворожі БПЛА з'явилось о 22:11. Під загрозою атаки опинилась Сумщина.
Далі "шахеди" рухались у напрямку Чернігівщини у південно-західному напрямку, в район Ніжина.
"Ударні БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку. Загроза для Київщини", - повідомили у ПС ЗСУ о 23:53.
Атака з півдня
Друга група російських дронів летіла з Херсонської у напрямку Миколаївської та Кіровоградської областей. Також з Чорного моря в напрямку Одещини, зокрема у Білгород-Дністровський район.
"Рух чергової групи ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку. Загроза для Дніпропетровської області", - повідомили у ПС ЗСУ о 22:59.
О 23:11 стало відомо, що "чергова група ударних БПЛА з акваторії Чорного моря летять у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)".
Наслідки падіння уламків "шахедів" в Одесі
"Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа", - заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він додав, що фахівці працюють на місці події. Дані про постраждалих уточнюються.
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