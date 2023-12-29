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Українська ППО знищила 87 ракет і 27 БПЛА під час масованої атаки 29 грудня

29 грудня, 2023 п'ятниця
10:58
Війна з Росією обстріл, ППО

Вранці 29 грудня російські окупанти здійснили масовану атаку по території України, під час якої випустили 158 засобів повітряного нападу. Українські сили ППО знищили 87 ракет та 27 безпілотників

Про це повідомили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Повітряні сили.

"За попередніми результатами, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА", - написав він.

Зазначається, що спершу окупанти атакували "шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Пізніше, близько 03:00 ворог підняв у повітря бомбардувальники Ту-95МС. Усього - 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 06:00 ранку і запустили щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Також з Курської області близько 05:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

"У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії - С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ", - повідомив Залужний.

Крім цього, о 06:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59. 

Так, силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей:

  • 27 ударних БПЛА Shahed-136/131;
  • 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торгівельному центру та пологовому. Унаслідок цього є поранені та загиблі.

Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
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