Українська ППО знищила 87 ракет і 27 БПЛА під час масованої атаки 29 грудня

Про це повідомили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Повітряні сили.

"За попередніми результатами, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА", - написав він.

Зазначається, що спершу окупанти атакували "шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Пізніше, близько 03:00 ворог підняв у повітря бомбардувальники Ту-95МС. Усього - 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 06:00 ранку і запустили щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Також з Курської області близько 05:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

"У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії - С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ", - повідомив Залужний.

Крім цього, о 06:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

Так, силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей:

27 ударних БПЛА Shahed-136/131;

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торгівельному центру та пологовому. Унаслідок цього є поранені та загиблі.