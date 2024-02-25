На ворогів очікують нові сюрпризи, я б не рекомендував цивільним користуватися Кримським мостом, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов подякував мешканцям тимчасово окупованого Криму за допомогу і порадив цивільним не їздити Кримським мостом, натякаючи на "нові сюрпризи" для окупантів у 2024 році
Про це він сказав у відеозверненні.
"Війна Росії проти України почалась далеко не два роки тому, а десять - з окупації українського Криму. Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю. І спротив місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на мить, попри репресії", - заявив Буданов.
За його словами, для успішної оборони та контрнаступу Україна повинна контролювати акваторію Чорного моря та бути присутньою у Криму.
Голова ГУР наголосив, що поставлені завдання вже виконані: Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під вогневим впливом українських захисників.
Буданов додав, що успіхами військові завдячують мешканцям українського Криму, які "не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відстежувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію".
"Ми обіцяли, що у 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ми цю обіцянку виконали. Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом", - підсумував очільник української розвідки.
- Напередодні, 14 лютого, у Чорному морі українські захисники спільно з ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе