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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ЗСУ і ГУР уразили російський корабель "Цезар Куніков"
Оновлено

ЗСУ і ГУР уразили російський корабель "Цезар Куніков"

14 лютого, 2024 середа
09:58
Війна з Росією десантний корабель "Цезар Куніков"

Уранці середи, 14 лютого, у Чорному морі українські захисники спільно з ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков"

Про це пише ГУР.

Зазначається, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. Судно отримало критичні пробоїни по лівому борту і почало тонути.

"Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", - написали в ГУР.

Також це підтвердив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу окупованої Алупки.

Спершу про це писали "Українська правда" та "Суспільне" із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що внаслідок атаки ГУР великий десантний корабель "Цезар Куніков" затонув у Чорному морі. 

Натомість тг-канал "Кримський вітер" повідомляє про вибух у морі та гвинтокрили над акваторією. 

Довідка. "Цезар Куніков" - російський десантний корабель проєкту 775, який базується у Севастополі. 

Цей корабель брав участь в операції KFOR в Косово - 1999 рік, російсько-грузинській війні - 2008 рік та здійснював забезпечення сирійської армії у 2015 році.

  • Вранці міністерство оборони Росії звинуватило Україну у буцімто атаці безпілотників на дві області та акваторію Чорного моря. Там нібито працювала російська ППО.
Теги:
Росія
Крим
корабель
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
ГУР
Чорноморський флот Росії
втрати окупантів
Чорне море
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