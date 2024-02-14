Росія заявила про нібито атаку БПЛА на 2 регіони та акваторію Чорного моря
Міністерство оборони Росії звинуватило Україну у буцімто атаці безпілотників на дві області та акваторію Чорного моря. Там нібито працювала російська ППО
Про це пише міноборони РФ.
За словами РФ, Україна нібито намагалася атакували 9 безпілотниками Білгородську, Воронезьку області, а також акваторію Чорного моря.
Натомість російська ППО буцімто знищила усі дрони: 2 БПЛА у Білгородській, 1 у Воронезькій областях, а також 6 - над акваторією Чорного моря.
- У суботу, 10 лютого, російські окупанти заявили про нічну атаку безпілотників. Три з них начебто збили над територією Брянської області.
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