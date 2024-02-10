Росіяни заявили про атаку трьох дронів на Брянську область
У понеділок, 10 лютого, російські окупанти заявили про нічну атаку безпілотників. Три з них начебто збили над територією Брянської області
Про це повідомляє міністерство оборони РФ.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
У міноборони РФ заявляють про перехоплення засобами ППО трьох безпілотників над Брянською областю.
Інших подробиць атаки відомство не надало. Губернатор Брянської області також не повідомляв про дрони.
- Тим часом увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну безпілотниками. Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва.
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