РФ атакувала Україну дронами 9 лютого: у Харкові й області пролунали вибухи
Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну безпілотниками. Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва
Про вибухи в Харкові повідомив мер Ігор Терехов.
"Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура", - написав він о 22:54.
Трошки пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів "шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку.
"У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура. У Великому Бурлуку окупанти також влучили у цивільний об‘єкт - кафе. На зараз - без постраждалих", - написав він.
Трохи раніше в Миколаївській ОВА повідомили про пошкодження лінії електропередач. За попередніми даними, інших руйнувань не зафіксували.
Вечірня атака 9 лютого: хронологія
Про атаку по Україні безпілотниками повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Близько 21:40 у Повітряних силах поінформували про безпілотники, які рухалися:
- з півдня в Одеській області (Біляївський район) у бік Одеси;
- з Чорного моря у Миколаївську область, північний курс;
- в акваторії Чорного моря, курс північний;
- з Чорного моря у Білгород-Дністровський район, курс північний.
О 22:00 у Повітряних силах попередили одеситів про важливість залишатися в укриттях, а через кілька хвилин додали, що в напрямку міста рухаються безпілотники з півночі та заходу.
О 22:30 зафіксували БПЛА, який рухався з Чорного моря в напрямку Одеси.
Крім того, дрон помітили в Чугуївському районі Харківській області, його курс пролягав у бік Харкова. Через кілька хвилин у Повітряних силах повідомили про ще один дрон у тому самому напрямку.
Повітряну тривогу в Одеській, Миколаївській та Харківській областях оголосили близько 21:30.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе