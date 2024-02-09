РФ атакувала Україну дронами 9 лютого: у Харкові й області пролунали вибухи

Про вибухи в Харкові повідомив мер Ігор Терехов.

"Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура", - написав він о 22:54.

Трошки пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів "шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку.

"У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура. У Великому Бурлуку окупанти також влучили у цивільний об‘єкт - кафе. На зараз - без постраждалих", - написав він.

Трохи раніше в Миколаївській ОВА повідомили про пошкодження лінії електропередач. За попередніми даними, інших руйнувань не зафіксували.

Вечірня атака 9 лютого: хронологія

Про атаку по Україні безпілотниками повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Близько 21:40 у Повітряних силах поінформували про безпілотники, які рухалися:

з півдня в Одеській області (Біляївський район) у бік Одеси;

з Чорного моря у Миколаївську область, північний курс;

в акваторії Чорного моря, курс північний;

з Чорного моря у Білгород-Дністровський район, курс північний.

О 22:00 у Повітряних силах попередили одеситів про важливість залишатися в укриттях, а через кілька хвилин додали, що в напрямку міста рухаються безпілотники з півночі та заходу.

О 22:30 зафіксували БПЛА, який рухався з Чорного моря в напрямку Одеси.

Крім того, дрон помітили в Чугуївському районі Харківській області, його курс пролягав у бік Харкова. Через кілька хвилин у Повітряних силах повідомили про ще один дрон у тому самому напрямку.

Повітряну тривогу в Одеській, Миколаївській та Харківській областях оголосили близько 21:30.