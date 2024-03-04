Військовий експерт припустив, скільки ракет необхідно для знищення Кримського мосту
Військовий експерт Петро Черник повідомив, що допоможе ЗСУ знищити Кримський міст
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Дійсно, Кримський міст можна покласти. Для цього потрібно сотні ракет. Не можна недооцінювати противника. У росіян все ж таки є С-400, які спроможні збивати ракети. Правильно робити все у такому режимі, щоб був змішаний цикл удару. Тобто потрібна балістика, зокрема ракети ATACMS, які летять 5400 кілометрів на годину і їх дуже важко збивати. Також необхідно застосовувати крилаті ракети і цілу групу безпілотників", - зазначив Черник.
Однак, філософія успіху у стратегічному сенсі зовсім в іншому, каже військовий експерт.
"Дійсно, Кримський міст можна покласти. Однак, його потрібно взяти під вогневий контроль, щоб росіяни не мали змоги ремонтувати. Якщо ж упаде кілька секцій, але це явище не буде постійним, то вони відремонтують міст через деякий час. Але щоб взяти під вогневий контроль, потрібно сотні ракет", - додав Черник.
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