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"Всіх на всіх": Україна сформувала пропозиції щодо обміну полонених на випадок перемовин з РФ

Світлана Кравченко
22 лютого, 2025 субота
16:45
Війна з Росією Координаційний штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими разом з Міністерством закордонних справ та Офісом президента сформував пропозиції щодо обміну "всіх на всіх" на випадок перемовин з Росією

Зміст

Про це повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

За його словами, українська сторона постійно просуває можливість обміну "всіх на всіх".

"У нас є списки наших громадян, які перебувають у ворожому полоні, які підтверджені МКЧХ або іншими джерелами. І є багато безвісти зниклих, по кому ми продовжуємо роботу. Якщо будуть досягнуті домовленості, щоб відбувся обмін всіх, кого ми утримуємо, ми віддамо їх російській стороні. Відповідно російська сторона віддає всіх, кого утримує вона", - додав Охріменко.

Він наголосив, що темпи таких обмінів залежатимуть від досягнутих домовленостей.

За словами керівника Коордштабу, обмін "всіх на всіх" стосуватиметься і цивільних полонених. 

"Голова Координаційного штабу Кирило Олексійович Буданов у контакті з президентом України. Відповідно робота, яку ведуть Офіс Президента і Міністерство закордонних справ, а також Коордштаб, – скоординована", - зазначив Охріменко.

  • 14 лютого за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих військових. Загалом з початку роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у 2022 році з полону повернули 4131 українця, з яких 1358 - минулого року.


 

Теги:
Новини
Україна
полонені
обмін полоненими
переговори з РФ
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