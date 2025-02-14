В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Згідно з повідомленням, серед тих, кого повернули, військові з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

⁠Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

моргів на території РФ.

Полеглих оборонці повернули за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - зазначили у Координаційному штабі.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - додали там.