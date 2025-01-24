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Україна повернула тіла 757 полеглих захисників

Ксенія Золотова
24 січня, 2025 п'ятниця
14:00
Війна з Росією

У п'ятницю, 24 січня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих військових. Найбільше - з Донецького напрямку

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Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження.

З-поміж повернених "на щиті" оборонців:

  • 451 з Донецького напрямку;
  • ⁠71 з Бахмутського напрямку;
  • 51 з Вугледарського напрямку;
  • 13 з Луганського напрямку;
  • 137 із Запорізького напрямку;
  • з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Об’єднаного центру СБУ,  МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Окрему подяку також оголошено особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих, запевнили у Штабі.

  • У п'ятницю, 20 грудня, за результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих захисників.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
ЗСУ
ЗСУ загиблі
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