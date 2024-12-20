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Україна повернула додому 503 тіла полеглих військових

Юлія Лаврук
20 грудня, 2024 п'ятниця
13:07
Війна з Росією ЗСУ загиблі

У п'ятницю, 20 грудня, за результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих захисників

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Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених полеглих захисників України:

  • 403 – з Донецького напрямку;
  • 12 – з Луганського напрямку;
  • 57 – із Запорізького напрямку;
  • 31 – з моргів на території РФ.

У Координаційному штабі зазначили, що полеглих військових вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого ВР України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", – додали в Координаційному штабі.

  • Наприкінці листопада на підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих захисників.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
ЗСУ загиблі
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