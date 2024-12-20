Україна повернула додому 503 тіла полеглих військових
У п'ятницю, 20 грудня, за результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих захисників
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед повернених полеглих захисників України:
- 403 – з Донецького напрямку;
- 12 – з Луганського напрямку;
- 57 – із Запорізького напрямку;
- 31 – з моргів на території РФ.
У Координаційному штабі зазначили, що полеглих військових вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого ВР України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
"Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", – додали в Координаційному штабі.
- Наприкінці листопада на підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих захисників.
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