Україна повернула додому 503 тіла полеглих військових

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених полеглих захисників України:

403 – з Донецького напрямку;

12 – з Луганського напрямку;

57 – із Запорізького напрямку;

31 – з моргів на території РФ.

У Координаційному штабі зазначили, що полеглих військових вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого ВР України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", – додали в Координаційному штабі.