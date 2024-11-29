Україна повернула тіла 502 полеглих захисників

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що серед повернених полеглих захисників України:

397 – з Донецького напрямку;

24 – з Луганського напрямку;

64 – із Запорізького напрямку;

17 – із моргів на території РФ.

"Полеглих захисників України вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі також додали, що встановлення осіб загиблих проведуть у найкоротші терміни.