Україна повернула тіла 502 полеглих захисників
За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих захисників
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що серед повернених полеглих захисників України:
- 397 – з Донецького напрямку;
- 24 – з Луганського напрямку;
- 64 – із Запорізького напрямку;
- 17 – із моргів на території РФ.
"Полеглих захисників України вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.
У Координаційному штабі також додали, що встановлення осіб загиблих проведуть у найкоротші терміни.
- За підсумками репатріаційних заходів 8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців. При цьому РФ не віддала тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в полоні.
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