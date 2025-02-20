США дають чітко зрозуміти РФ, що заходять в Україну надовго, - співголова ГІ "Права Справа" Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що США, вкладаючи капітали у розробку природних надр в Україні, захищатимуть свої інвестиції
Про це він розповів в етері Еспресо.
"США дають чітко зрозуміти РФ, що заходять в Україну надовго. Невипадково Трампом названа цифра - $500 млрд, а прямих інвестицій Сполучених Штатів у вигляді військово-технічної та макроекономічної допомоги було $100 млрд. Відповідно, постає питання щодо $400 млрд, а це капіталовкладення американської сторони в розробку природних надр. Таким чином США дають зрозуміти, що вони заходять не на одне десятиліття та готові захищати свої інвестиції. Звучить прагматично та жорстко, але світ взагалі прагматичний", - прокоментував співголова ГІ "Права Справа".
За його словами, заява Дональда Трампа, що США не проти присутності європейських військ на території України, викликала категоричну відповідь з боку Росії, яка проти участі будь-яких військ на українській території, чи під прапором НАТО, чи якоїсь європейської країни.
"Трамп прямо каже, що європейські миротворці будуть, але зауважте які, - британські. А хтось аналізував, де саме вони будуть розміщені? Полтава! А це газові родовища! Миротворці унеможливлять ракетні удари з боку РФ по цих стратегічно важливих покладах України", - пояснив Дмитро Снєгирьов.
Обмін українських рідкісноземельних металів на допомогу США. Що відомо
Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що така заява президента США була зроблена для американської аудиторії.
Президент Володимир Зеленський згодом висловив готовність укласти угоду про обмін українських корисних копалин на військову допомогу США. Водночас президент наголосив: Київ не прагне віддавати свої природні ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для розвитку країн.
11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично погодилась" надати Вашингтону свої корисні копалини на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.
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