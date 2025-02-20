США дають чітко зрозуміти РФ, що заходять в Україну надовго, - співголова ГІ "Права Справа" Снєгирьов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"США дають чітко зрозуміти РФ, що заходять в Україну надовго. Невипадково Трампом названа цифра - $500 млрд, а прямих інвестицій Сполучених Штатів у вигляді військово-технічної та макроекономічної допомоги було $100 млрд. Відповідно, постає питання щодо $400 млрд, а це капіталовкладення американської сторони в розробку природних надр. Таким чином США дають зрозуміти, що вони заходять не на одне десятиліття та готові захищати свої інвестиції. Звучить прагматично та жорстко, але світ взагалі прагматичний", - прокоментував співголова ГІ "Права Справа".

За його словами, заява Дональда Трампа, що США не проти присутності європейських військ на території України, викликала категоричну відповідь з боку Росії, яка проти участі будь-яких військ на українській території, чи під прапором НАТО, чи якоїсь європейської країни.

"Трамп прямо каже, що європейські миротворці будуть, але зауважте які, - британські. А хтось аналізував, де саме вони будуть розміщені? Полтава! А це газові родовища! Миротворці унеможливлять ракетні удари з боку РФ по цих стратегічно важливих покладах України", - пояснив Дмитро Снєгирьов.

Обмін українських рідкісноземельних металів на допомогу США. Що відомо

Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.