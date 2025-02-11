Трамп заявив, що Україна "фактично погодилась" надати США доступ до своїх корисних копалин на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично погодилась" надати Вашингтону свої корисні копалини на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає New York Post.
"Я сказав їм, що хочу отримати корисних копалин на суму, еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів, і вони, по суті, погодилися це зробити", – розповів Трамп.
Президент США також зазначив, що розраховує на цю домовленість незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Росією та Україною, стверджуючи, що "понад 300 мільярдів доларів", які США надали Україні, затьмарюють внески інших країн.
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"Вони можуть домовитись, а можуть не домовитися. Вони можуть колись бути російськими, а можуть не бути. Але ми вклали в це гроші, і я сказав, що хочу їх повернути", – сказав Трамп.
Обмін українських рідкісноземельних металів на допомогу США. Що відомо
Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що така заява президента США була зроблена для американської аудиторії.
Президент Володимир Зеленський згодом висловив готовність укласти угоду про обмін українських корисних копалин на військову допомогу США. Водночас президент наголосив: Київ не прагне віддавати свої природні ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для розвитку країн.
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