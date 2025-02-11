Трамп заявив, що Україна "фактично погодилась" надати США доступ до своїх корисних копалин на $500 млрд

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає New York Post.

"Я сказав їм, що хочу отримати корисних копалин на суму, еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів, і вони, по суті, погодилися це зробити", – розповів Трамп.

Президент США також зазначив, що розраховує на цю домовленість незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Росією та Україною, стверджуючи, що "понад 300 мільярдів доларів", які США надали Україні, затьмарюють внески інших країн.

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"Вони можуть домовитись, а можуть не домовитися. Вони можуть колись бути російськими, а можуть не бути. Але ми вклали в це гроші, і я сказав, що хочу їх повернути", – сказав Трамп.