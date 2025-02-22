Трамп хоче, щоб Україна капітулювала перед його нав'язуванням мирної угоди, - дипломат Брайза

Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.

"Путін мріє про порядок часів холодної війни, коли Москва і Вашингтон визначали більшу частину світових справ. Саме цього він насправді прагне. Не думаю, що у Трампа є чітке бачення або стратегія. Усі, хто працював із ним безпосередньо, кажуть одне й те ж. У нього немає ні ідеології, ні далекоглядного плану — лише власний інтерес і переконання, що світ можна структурувати через бізнес-угоди. Він вважає, що кожен має свою ціну, так само як і він сам. Він або купує когось, або ж зрештою купують його. Жодної ідеології для нього не існує", - зауважив Брайза.

Нещодавно у своїй промові Трамп заявив, що має намір досягти мирної угоди, але для цього Україна повинна бути сильною. Однак за останні тижні ситуація дещо змінилася.

"Перші зрушення стали помітними приблизно тиждень тому, коли міністр оборони Гегсет, перебуваючи в Європі, ймовірно у Брюсселі, публічно оголосив про поступки, яких Росія домагалася ще до початку переговорів. Він заявив, що США не вважають, що Україна може або повинна вступити до НАТО, а також що вона навряд чи зможе повністю повернути всі свої території, окуповані Росією. Ця заява стала сигналом про зміну підходу", - зазначив дипломат.

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Попередня позиція Трампа, згідно з якою Україна має бути сильною для ведення переговорів, фактично поступилася місцем новій стратегії.

Зараз його головна мета – змусити Україну до капітуляції за будь-яку ціну, що фактично означає капітуляцію перед Росією, каже Брайза.

"Він прагне виставити себе миротворцем, не зважаючи на спільні цінності та ігноруючи історичну реальність, яку ми добре знаємо. Історія вже продемонструвала, що спроби умиротворення агресора на кшталт Путіна, як це було у Грузії у 2008 році чи у Криму та на Донбасі у 2014 році, лише провокують його на подальшу агресію", додав він.

Сьогодні, коли Трамп своїми останніми заявами та виступами колег у Мюнхені, фактично заспокоює Путіна, це лише підштовхує його до нових атак – потенційно на Молдову, країни Балтії чи навіть до спроби підірвати НАТО, вважає Брайза: "Я впевнений, що Трамп цього не усвідомлює. Не думаю, що він свідомо прагне співпрацювати з Путіним, щоб розділити світ, але саме цього хоче Путін. А Трамп цього просто не розуміє, бо не усвідомлює історичних закономірностей".

За його словами, Трамп не сприймає концепцію спільних інтересів, які протягом останніх 70 років після Другої світової війни об’єднували трансатлантичну спільноту, створюючи найбільш стабільний період миру між великими державами в один із найнебезпечніших часів. Він не розглядає це всерйоз. Він радше вважає, що повинен перемогти, нав’язуючи свою версію миру.