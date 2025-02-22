Кластер Brave1 запустить онлайн-майданчик для продажу військовим БПЛА, засобів зв’язку та запчастин
Кластер для виробників військових технологій Brave1 запустить онлайн-майданчик, на якому військові зможуть придбати безпілотники, засоби зв’язку, запчастини та інші вироби за "є-бали", які нараховуватимуть підрозділам за знищену техніку
Про заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров це під час Defence Tech Innovation Forum, передає Суспільне.
"Ми хочемо запропонувати рішення для військових по системі "є-балів". У підрозділів будуть бали, військові обирають дрони, держава оплачує гроші компаніям, а безпілотники доставляють військовим", - зазначив Федоров.
За словами керівниці кластера Brave1 Наталії Кушнерської, головна задача цього маркетплейсу – наблизити інновації та технологій до лінії фронту, щоб захисники на передовій мали можливість це купити.
"Всі виробники, які будуть з'являтися на маркетплейсі – перевірені Brave1, яких ми бачили, які підтвердили всі свої тактико-технічні характеристики", - наголосила посадовиця.
Вона також уточнила, що тестову версію онлайн-майданчика планують запустити через місяць, а надалі його наповнюватимуть більшою кількістю виробників.
"Ми будуємо закриту безпечну систему. З одного боку верифіковані виробники зможуть туди додавати свої продукти, з іншого боку верифіковані військові. Бійці дивляться пропозиції, що їм потрібно, можуть зв'язатися з виробником напряму, зрозуміти, коли це буде доставлено, замовити це, і отримати", - розповіла Кушнерська.
Окрім цього, Brave1 вже наступного тижня планує запустити сайт для виробників, де оприлюднять покрокову інструкцію як пройти кодифікацію виробів за стандартами НАТО, що є обов’язковою умовою для отримання замовлень з боку держави.
"Все більше і більше компаній хочу кодифікуватися. На сайті ми викладаємо інструкцію з документами, з шаблонами, з допомогою, щоб все більше компаній могли пройти через ці процедури та могли продаватися для потреб фронту", - додала очільниця кластера Brave1.
- 21 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 7,9 млрд грн на закупівлю безпілотників.
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