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Уряд виділить 7,9 млрд грн на закупівлю безпілотників

Юлія Лаврук
21 лютого, 2025 п'ятниця
12:37
Війна з Росією

Кабінет міністрів України в п'ятницю, 21 лютого, ухвалив рішення про виділення 7,9 млрд грн на закупівлю безпілотників

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ці кошти перескерують Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі.

Шмигаль зазначив, що в січні цього року виробництво дронів збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. Він додав, що за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів – у 5 разів, протитанкової зброї – у 2 рази, боєприпасів – у 2,5 раза.

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"При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить уряд перед собою, – це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї", – додав прем'єр.

  • Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що наразі українське виробництво покриває 30% потреб Збройних Сил України.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Кабмін
ВПК
безпілотник
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
Економіка
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