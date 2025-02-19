Ситуація вимагає скерувати весь бюджет держави на підтримку Сил оборони, - нардепка Южаніна

Таку думку вона висловив в етері Еспресо.

"Сьогодні всі мають діяти в інтересах нашої держави. Зібратись з думками й діяти разом, як це було у лютому 2022 року. Ми маємо забути про звичайний режим державного бюджету, коли ми витрачаємо на цивільні видатки, живемо звичайним життям. Я б запропонувала секвестр бюджету з тим, щоб усі кошти запланувати на фінансування нашого сектору безпеки та оборони. Мені невідомі всі дані й деталі, які мають в Комітеті Верховної Ради з питань безпеки та оборони, але я точно розумію, що наразі ми маємо критичну ситуацію із забезпеченням наших військових. І проблема не лише у коштах, а й у тому, де купити цю зброю", - пояснила Южаніна.

Народна депутатка наголосила, що президент України має озвучити план дій держави перед суспільством. Лише чіткими планами й розрахунками, як зауважила Южаніна, ми зможемо вийти з ситуації, в якій опинились.

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"Це дуже серйозна розмова, коли в нас вже немає можливості зробити крок назад. Тому не обурення, не лайка до новообраного президента США, а холодний розум і розрахунок в Україні. І це все має очолити президент. Всі інші гілки влади, які втратили субʼєктність, мовчать. Сьогодні інформації від нашого президента недостатньо. Він має чітко озвучити плани дій держави для того, щоб ми не втратили її", - додала вона.