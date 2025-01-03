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Головна Війна з Росією Щонайменше 30 тис. дронів, 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів: Шмигаль про плани в ОПК на 2025 рік

Щонайменше 30 тис. дронів, 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів: Шмигаль про плани в ОПК на 2025 рік

Юлія Лаврук
3 січня, 2025 п'ятниця
14:42
Війна з Росією

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 3 січня провів перше засідання уряду у 2025 році та розповів про плани українського оборонно-промислового комплексу на цей рік

Зміст

Про це Шмигаль написав у Telegram.

"Цьогоріч маємо рекордний бюджет, щоб забезпечити нашу армію та посилити оборонну промисловість – 2 трильйони 230 млрд грн. Кожна гривня платників податків із держбюджету буде знову направлятися на ці потреби", – поінформував прем'єр.

Він зазначив, що видатки на озброєння та військову техніку цьогоріч становитимуть щонайменше 739 млрд грн. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до $30 млрд.

Також, за словами Шмигаля, в межах проєкту "Зброя перемоги" планують запустити довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

"Завдання від Президента України – виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів", – додав прем'єр.

Крім того, Україна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. Так, на 2025 рік планують залучити понад $1 млрд.

  • Міністр оборони Рустем Умєров наприкінці грудня повідомив, що Україна отримала понад €150 млн євро на фінансування українського ОПК від Данії, Франції та Литви.
Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
зброя
ВПК
безпілотник
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
зброя для України
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