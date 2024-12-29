Україна отримала понад 150 млн євро на фінансування ОПК від Данії, Франції та Литви

Про це він написав у телеграм.

Міністр оборони України розповів, що 111 млн євро підуть на виконання угод у рамках співпраці між українським оборонним відомством, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

Ще 29 млн євро – грант від уряду Франції, який буде спрямований на посилення безпеки і оборони України.

Відповідно до Меморандуму між міноборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом, 10 млн євро підуть на розвиток українського ОПК.

"Зазначені кошти, зокрема, будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок. Дякую партнерам за важливу підтримку та внесок у зміцнення обороноздатності України", - зазначив Умєров.