Україна отримала понад 150 млн євро на фінансування ОПК від Данії, Франції та Литви
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна отримала понад 150 млн євро (6,5 млрд грн) на фінансування українського оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви
Про це він написав у телеграм.
Міністр оборони України розповів, що 111 млн євро підуть на виконання угод у рамках співпраці між українським оборонним відомством, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.
Ще 29 млн євро – грант від уряду Франції, який буде спрямований на посилення безпеки і оборони України.
Відповідно до Меморандуму між міноборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом, 10 млн євро підуть на розвиток українського ОПК.
"Зазначені кошти, зокрема, будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок. Дякую партнерам за важливу підтримку та внесок у зміцнення обороноздатності України", - зазначив Умєров.
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