Греція передасть Україні зенітні ракети Sea Sparrow, - ЗМІ
Грецький уряд погодився надати Україні 24 ракети Sea Sparrow із запасів військово-морських і військово-повітряних сил Греції, які були визнані непотрібними для оперативного використання
Про це повідомляє Ekathimerini.
Ці ракети, які використовуються вже майже 40 років, походять із запасів військово-морських і військово-повітряних сил Греції та були визнані непотрібними для оперативного використання за грецькими військовими стандартами.
Sea Sparrow – це зенітна зброя малої дальності американського виробництва, і Україна вже має необхідні пускові установки.
Ця партія ракет Sea Sparrow є частиною ширшої військової допомоги Греції Україні, яка включає артилерійські снаряди, зброю та боєприпаси.
Хоча допомога відповідає зобов’язанням Греції щодо оборонних зусиль України, вона не зменшує обороноздатність Греції в Егейському морі, зазначило видання.
Попри неодноразові запити союзників щодо передових систем, таких як С-300 і ракети Patriot, Афіни рішуче відмовилися, посилаючись на проблеми безпеки та відсутність надійних варіантів заміни.
Утім, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час нещодавнього європейського саміту підтвердив непохитну підтримку Грецією України.
- Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали 17 жовтня у Брюсселі двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки, за якою Афіни допомагатимуть Києву готувати пілотів та технічний персонал для винищувачів F-16.
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