Греція передасть Україні зенітні ракети Sea Sparrow, - ЗМІ

Про це повідомляє Ekathimerini.

Ці ракети, які використовуються вже майже 40 років, походять із запасів військово-морських і військово-повітряних сил Греції та були визнані непотрібними для оперативного використання за грецькими військовими стандартами.

Sea Sparrow – це зенітна зброя малої дальності американського виробництва, і Україна вже має необхідні пускові установки.

Ця партія ракет Sea Sparrow є частиною ширшої військової допомоги Греції Україні, яка включає артилерійські снаряди, зброю та боєприпаси.

Хоча допомога відповідає зобов’язанням Греції щодо оборонних зусиль України, вона не зменшує обороноздатність Греції в Егейському морі, зазначило видання.

Попри неодноразові запити союзників щодо передових систем, таких як С-300 і ракети Patriot, Афіни рішуче відмовилися, посилаючись на проблеми безпеки та відсутність надійних варіантів заміни.

Утім, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час нещодавнього європейського саміту підтвердив непохитну підтримку Грецією України.