Україна підписала безпекову угоду з Грецією: Афіни допомагатимуть у підготовці пілотів для F-16

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначено, що угода передбачає економічне партнерство, підтримку санкцій проти Росії, співпрацю в галузі безпеки й взаємодію Греції та України у сферах культури, освіти й мистецтва.

"Цією угодою Грецька Республіка закріплює готовність забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби України й надалі. Разом із партнерами Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16", - підкреслюють у повідомленні.

Водночас Афіни згідно з документом зобовʼязуються брати участь у відновленні України, також держава підтримує українську Формулу миру та майбутнє членство в ЄС і НАТО.

В ОП нагадують: Україна наразі підписала 27 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією та Грецією.