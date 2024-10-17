Україна підписала безпекову угоду з Грецією: Афіни допомагатимуть у підготовці пілотів для F-16
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали 17 жовтня у Брюсселі двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки, за якою Афіни допомагатимуть Києву готувати пілотів та технічний персонал для винищувачів F-16
Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначено, що угода передбачає економічне партнерство, підтримку санкцій проти Росії, співпрацю в галузі безпеки й взаємодію Греції та України у сферах культури, освіти й мистецтва.
"Цією угодою Грецька Республіка закріплює готовність забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби України й надалі. Разом із партнерами Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16", - підкреслюють у повідомленні.
Водночас Афіни згідно з документом зобовʼязуються брати участь у відновленні України, також держава підтримує українську Формулу миру та майбутнє членство в ЄС і НАТО.
В ОП нагадують: Україна наразі підписала 27 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією та Грецією.
У березні цього року Греція долучилася до коаліції з розмінування України, яка була створена в межах Контактної групи з питань оборони України.
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