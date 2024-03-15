Греція приєдналася до коаліції з розмінування України
Греція долучилася до коаліції з розмінування України, яка була створена в межах Контактної групи з питань оборони України. Її очолюють Литва та Ісландія
Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас під час візиту до столиці Литви Вільнюса, йдеться на сайті оборонного відомства країни.
Він підкреслив, що Греція розцінює російське вторгнення в Україну як "грубе порушення її національного суверенітету і міжнародного права".
Звертаючись до міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, Дендіас заявив: "Ми раді, що нещодавно приєдналися до Коаліції з розмінування під вашим керівництвом і підписали угоду у вашій присутності в Брюсселі".
- 15 лютого під час наради країн-членів НАТО у Брюсселі була створена Коаліція з протимінної діяльності, яка займатиметься розмінуванням України. Угорщина приєдналась до коаліції.
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