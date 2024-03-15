Греція приєдналася до коаліції з розмінування України

Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас під час візиту до столиці Литви Вільнюса, йдеться на сайті оборонного відомства країни.

Він підкреслив, що Греція розцінює російське вторгнення в Україну як "грубе порушення її національного суверенітету і міжнародного права".

Звертаючись до міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, Дендіас заявив: "Ми раді, що нещодавно приєдналися до Коаліції з розмінування під вашим керівництвом і підписали угоду у вашій присутності в Брюсселі".