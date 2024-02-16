Угорщина вступила до коаліції НАТО з розмінування України
15 лютого під час наради країн-членів НАТО у Брюсселі була створена Коаліція з протимінної діяльності, яка займатиметься розмінуванням України. Угорщина приєдналась до коаліції
Про це повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровніцкий.
За його словами, в Україні одним із найнагальніших завдань, що впливає на повсякденне життя населення є розмінування.
"Сили оборони Угорщини роблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, проводячи навчання з розмінування", - написав Салай-Бобровніцкі.
- Як відомо, на позачерговому саміті 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і погодили виділення багаторічної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.
- Перед початком саміту ЄС у Брюсселі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз втомився не від України, а від прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
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