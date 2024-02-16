Угорщина вступила до коаліції НАТО з розмінування України

Про це повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровніцкий.

За його словами, в Україні одним із найнагальніших завдань, що впливає на повсякденне життя населення є розмінування.

"Сили оборони Угорщини роблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, проводячи навчання з розмінування", - написав Салай-Бобровніцкі.