Усі 27 держав ЄС погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги. Зеленський відреагував

Про рішення про виділення коштів повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у X (Twitter).

"Ми домовились. Усі 27 лідерів домовились про додатковий пакет підтримки у 50 мільярдів євро для України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечить стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", - написав президент Євроради.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський подякував Шарлеві Мішелю та лідерам ЄС за допомогу.

"Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", - написав він.

Своєю чергою очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна розраховує отримати перший транш уже в березні.

"Голосування щодо Ukraine Facility в Європейській раді — це потужний сигнал про незмінну підтримку України з боку партнерів. Наступним етапом стане визначення фінальних умов програми в рамках тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом. Фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року. Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні", - зазначила чиновниця.

"Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами. Ми вдячні нашим союзникам за допомогу та довіру до України", - додала вона.

50 млрд євро для України: що відомо

15 грудня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні €50 млрд на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.

10 січня, попри спротив Угорщини, в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

16 січня Орбан закликав відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС.

17 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі країни-члени ЄС погодяться надати допомогу Україні, а 26 січня очільник уряду України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 країн-членів ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро.

30 січня Орбан заявив, що готовий підтримати надання допомоги Україні з бюджету ЄС за умови, що кожного року Євросоюз вирішуватиме, "чи буде продовжувати надсилати ці гроші, чи ні".