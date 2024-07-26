У Мінфіні пояснили, чи можна підвищити в Україні ПДВ замість військового збору
Підвищення ПДВ автоматично призведе до зростання цін на основні товари й ударить по соціально незахищених верствах населення, передусім пенсіонерах
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
У відомстві зазначили, що держава має відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба наразі становить 500 млрд грн.
Мінфін запевняє: пропонується найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих.
Так, майже три чверті додаткової потреби на фінансування оборони пропонується забезпечити не шляхом перегляду податків (361,6 млрд грн) і лише одну частину (138,7 млрд грн) - шляхом перегляду акцизів, військового збору та деяких інших заходів. При цьому уряд не планує підвищення ПДВ.
"Так, з одного боку, це легкий в адмініструванні інструмент, який дозволяє отримати додаткові ресурси. З іншого, підвищення ПДВ має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії, серед яких, наприклад, люди пенсійного віку, яких в Україні 10,2 млн", - пояснили у Марченка.
У відомстві зазначили, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслили в Мінфіні.
"Замість цього пропонується більш соціально справедлива модель, яка передбачає встановлення військового збору, зокрема, на товари, які не є товарами першої потреби. Такі як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби", - поінформували у відомстві.
- Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.
- 22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони.
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