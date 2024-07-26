У Мінфіні пояснили, чи можна підвищити в Україні ПДВ замість військового збору

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

У відомстві зазначили, що держава має відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба наразі становить 500 млрд грн.

Мінфін запевняє: пропонується найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих.

Так, майже три чверті додаткової потреби на фінансування оборони пропонується забезпечити не шляхом перегляду податків (361,6 млрд грн) і лише одну частину (138,7 млрд грн) - шляхом перегляду акцизів, військового збору та деяких інших заходів. При цьому уряд не планує підвищення ПДВ.

"Так, з одного боку, це легкий в адмініструванні інструмент, який дозволяє отримати додаткові ресурси. З іншого, підвищення ПДВ має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії, серед яких, наприклад, люди пенсійного віку, яких в Україні 10,2 млн", - пояснили у Марченка.

У відомстві зазначили, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслили в Мінфіні.

"Замість цього пропонується більш соціально справедлива модель, яка передбачає встановлення військового збору, зокрема, на товари, які не є товарами першої потреби. Такі як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби", - поінформували у відомстві.