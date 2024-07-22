Міністр фінансів заявив про необхідність підвищення військового збору: "Країни, які ухвалюють складні рішення, виграють війни"

Про це він написав у колонці для LB.UA.

Міністр нагадав, що військовий бюджет РФ переважає український майже втричі.

"Війна невблаганна, і вона триває. Тому ми маємо відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба становить 500 млрд грн", - написав Марченко й зазначив, що одним зі способів дістати додаткові кошти є підвищення військового збору.

"Міжнародний досвід показує, що країни, які своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни", - наголосив очільник Мінфіну.

Він зауважив, що під час Першої та Другої світових воєн країни також значно підвищували ставки податку на прибуток.

"В умовах війни військовий збір повинні сплачувати всі. Це наша спільна відповідальність: і фізичних осіб, і ФОПів, і великого бізнесу. Перегляд ставок військового збору та запровадження його для ряду платників податків дозволить отримати в держбюджет додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки та оборони", - написав Марченко.

Він стверджує, що пропозиція збільшення військового збору враховує потреби економіки.

"Кожна гривня з цих коштів піде на фінансування нашої перемоги", - резюмував міністр.