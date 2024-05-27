Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Влада готується до підвищення ПДВ і військового збору: нардеп Железняк розкрив деталі

Влада готується до підвищення ПДВ і військового збору: нардеп Железняк розкрив деталі

27 травня, 2024 понедiлок
17:05
Економіка Ярослав Железняк

Влада готується до підвищення в Україні податку на додану вартість і військового збору, проте остаточні параметри будуть відомі після червня

Зміст

Про це в інтерв'ю NV розповів нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, Україні бракує грошей, як загалом, так і для війська. Цьогоріч у бюджеті заклали менше коштів на оборону, ніж торік, а витрати зросли, зокрема через інфляцію та збільшення мобілізації.

"Цей дефіцит мав покриватися або за рахунок ефективності адміністрування… Це всі славнозвісні нелегальні ринки тютюну, алкоголю, палива, ігорки (грального бізнесу, — ред.), контрабанда на митниці, Енергоатом мій "улюблений". Якби позакривати дірки, можна було б знайти велику частину цих грошей. Або за рахунок підвищення податків. Більше варіантів немає. Є ще варіант — надрукувати гроші, але це порушення домовленостей із МВФ і, чесно кажучи, це "спіраль смерті" — одразу призводить до того, що ми бачимо в Аргентині, умовно", – сказав Железняк.

  • Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.
  • Також повідомлялося, що з 1 червня в Україні можуть підвищити тарифи на світло для населення.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Ярослав Железняк
Читайте також:
Володимир Зеленський, Харків
26 травня, 2024 неділя
Зеленський: Росія збирає угрупування військ на північний захід від Харкова
Кримський міст
25 травня, 2024 субота
Військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому Кримський міст дотепер не знищений
Володимир Зеленський
24 травня, 2024 п'ятниця
"Зеленський задумав гучну провокацію в зоні бойових дій": російські фейки за 24 травня
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.03
    Купівля 40.03
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
27 травня
18:00
OPINION
Тарас Загородній
Саміт миру можна порівняти з Тегераном-43
17:57
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Після ураження "Кримського трикутника" ворог матиме менше можливостей завдавати ударів по території України, - Братчук
17:54
ТЦК
УП заявила, що співробітники ТЦК в Одеській області утримують головреда "Економічної правди" близько доби без зв'язку
17:49
ЗСУ генштаб війна з Росією
В Україні запустять хакатон Precision: мета - підвищення точності операцій ЗСУ
17:46
обстріл Харкова
Дивом не долетів: за 80 м від гіпермаркету в Харкові виявили нерозірваний боєприпас
17:40
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: в ОВА повідомили про 18 загиблих, рятувальники підтверджують дані про 16 жертв і 49 поранених
17:35
вибух у Дніпрі
У Балаклії детонують боєприпаси, залишені росіянами під час тимчасової окупації Харківщини
17:30
Делегація українських військових "Азову" долучилася до заходу "Захисники Маріуполя — 2 роки у полоні" у Лондоні
17:24
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Латвія вкладе 20 млн євро у створення власної "армії дронів"
17:23
Радослав Сікорський
"Через участь РФ у гібридній війні проти ЄС": Польща обмежила пересування російських дипломатів країною
17:21
Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові 
17:19
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
Китай ще не визначився, чи відправлятиме делегацію на Саміт миру у Швейцарії
17:16
фейк
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
17:13
Оновлено
Вибух
Росіяни влучили неподалік житлових будинків і по промзоні у Харкові: є загибла й постраждалі
17:06
Володимир Зеленський
Росіяни ударили по території України понад 3 тис. КАБами протягом місяця, - Зеленський
17:00
Оновлено
РФ вдарила ракетами по мийці у Снігурівці на Миколаївщині: 3 людини загинули, 6 постраждали
16:55
Зʼявилося видавництво, яке випускатиме книжки про Україну англійською
16:52
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
Defense Express: Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами
16:46
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб назвав спекуляцією розмови про введення західних військ в Україну
16:43
Єгор Чернєв
Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по РФ, - нардеп Чернєв
16:28
Панцир С
"Оса", "Панцир", "Тор": Мінцифри просить допомогти відшукати ворожу ППО на окупованих територіях
16:12
діти, злочини росії
З-під окупованого Маріуполя вдалося вивезти 11-річного сина військовослужбовиці ЗСУ
16:07
Алек Болдвін
Суд відхилив клопотання Болдвіна про зняття звинувачень у вбивстві українки Гатчінс
16:06
"Встановлено похвилинний розвиток подій": у ДБР розповіли деталі розслідування за фактом прориву росіян на Харківщині
16:03
OPINION
Валерій Пекар
Яка російська опозиція нам потрібна
15:53
Ексклюзив
ЗСУ
У ворога є ресурси для захоплення лише окремих рубежів: полковник ЗСУ Селезньов про провокації РФ на Сумщині
15:50
Зливали ворогу координати залізничної інфраструктури на Одещині: СБУ затримала колишніх антимайданівців
15:44
Оновлено
Зеленський прибув до Іспанії
Іспанія виділяє Києву рекордний пакет військової допомоги та підписала з Україною безпекову угоду
15:19
Всеволод Князєв
З ексголови Верховного Суду Князєва зняли електронний браслет
15:17
Будинок з "Сам удома"
У США виставили на продаж будинок з "Сам удома" за $5,25 млн
14:45
ЗСУ, військові
На фронті минулої доби було 120 боєзіткнень, з опівночі - ще 29
14:44
Донецький аеропорт
"Агресивний напад України на Донбас": росіяни почали пропагандистську кампанію до річниці початку боїв за ДАП
14:43
Володимир Зеленський з президентом Литви Гітанасом Науседою
Зеленський привітав Науседу з перемогою на виборах президента й анонсував підписання безпекової угоди з Литвою
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:24
Пресреліз
МRKTNG марафон
Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG-марафоні 
14:22
Резерв+
За кордоном через "Резерв+" дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців
14:21
Вакцина від коронавірусу
Через ускладнення COVID-19 протягом тижня 190 українців потрапили до лікарень, серед них 18 дітей
14:12
В Одесі ДБР викрило посадовця ТЦК на організації багатомільйонної схеми заробітку на ухилянтах
14:01
OPINION
Олег Манчура
Від повернення до минулого є лише один інструмент — закон
13:46
У Харкові 8-річний Михайло проходить процедуру відбору ДНК
Кулеба показав колегам з ЄС фото 8-річного хлопчика з Харкова й закликав не зволікати з наданням Україні додаткових засобів ППО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV