Влада готується до підвищення ПДВ і військового збору: нардеп Железняк розкрив деталі

Про це в інтерв'ю NV розповів нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, Україні бракує грошей, як загалом, так і для війська. Цьогоріч у бюджеті заклали менше коштів на оборону, ніж торік, а витрати зросли, зокрема через інфляцію та збільшення мобілізації.

"Цей дефіцит мав покриватися або за рахунок ефективності адміністрування… Це всі славнозвісні нелегальні ринки тютюну, алкоголю, палива, ігорки (грального бізнесу, — ред.), контрабанда на митниці, Енергоатом мій "улюблений". Якби позакривати дірки, можна було б знайти велику частину цих грошей. Або за рахунок підвищення податків. Більше варіантів немає. Є ще варіант — надрукувати гроші, але це порушення домовленостей із МВФ і, чесно кажучи, це "спіраль смерті" — одразу призводить до того, що ми бачимо в Аргентині, умовно", – сказав Железняк.