Влада готується до підвищення ПДВ і військового збору: нардеп Железняк розкрив деталі
Влада готується до підвищення в Україні податку на додану вартість і військового збору, проте остаточні параметри будуть відомі після червня
Про це в інтерв'ю NV розповів нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, Україні бракує грошей, як загалом, так і для війська. Цьогоріч у бюджеті заклали менше коштів на оборону, ніж торік, а витрати зросли, зокрема через інфляцію та збільшення мобілізації.
"Цей дефіцит мав покриватися або за рахунок ефективності адміністрування… Це всі славнозвісні нелегальні ринки тютюну, алкоголю, палива, ігорки (грального бізнесу, — ред.), контрабанда на митниці, Енергоатом мій "улюблений". Якби позакривати дірки, можна було б знайти велику частину цих грошей. Або за рахунок підвищення податків. Більше варіантів немає. Є ще варіант — надрукувати гроші, але це порушення домовленостей із МВФ і, чесно кажучи, це "спіраль смерті" — одразу призводить до того, що ми бачимо в Аргентині, умовно", – сказав Железняк.
- Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.
- Також повідомлялося, що з 1 червня в Україні можуть підвищити тарифи на світло для населення.
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