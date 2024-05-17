Тарифи на світло для населення, ймовірно, підвищать із 1 червня, - нардеп

Про це повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк "Телеграфу".

За його словами, у Кабінеті Міністрів обговорюють підвищення тарифів на світло з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Нагорняк зауважив, що таке рішення, ймовірно, приймуть.

Водночас він підкреслив, що отримані кошти профінансують не обслуговуючі компанії, а розвиток генерації.

"Енергоатом щорічно дотує населення на близько 100 млрд грн, Укргідроенерго — на близько 25 млрд грн. Кошти, отримані від підняття тарифів, будуть акумульовані на відновлення потужностей Укргідроенерго та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Власна генерація для нас зараз дуже важлива", - сказав нардеп.

Нагорняк також прокоментував відключення світла, зазначивши, що найближчими днями ситуація має покращитись, проте не у вечірні піки. За його словами, нестачу зараз не покриває навіть імпорт електрики.

"Нині йдуть переговори з західними фінансовими інституціями — щодо кредитів на відновлення генерації. Очевидно, це не швидкий процес. І, скажімо відверто, крім грошей на відновлення енергооб’єктів треба чимало часу", - додав він.